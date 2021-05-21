Индия в августе начнет производство «Спутника V»

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что в августе в его стране начнут производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС. По словам посла, к сентябрю-октябрю планируется произвести 850 млн доз вакцины.

Кроме того, посол прокомментировал вопрос регистрации вакцины «Спутник Лайт». «Российская сторона также предлагает "Спутник Лайт". Процесс ее регистрации в Индии еще не завершен. Но когда вакцина будет одобрена, "Спутник Лайт" станет еще одной сферой сотрудничества между Индией и Россией», – сказал Варма.

Посол также сообщил, что его страна получит от России новую партию медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в ближайшие несколько дней.

20 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Бразилии выпущена первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Ведущим бразильским фармпроизводителем União Química была выпущена партия российского препарата. После прохождения процедуры контроля качества в Центре имени Гамалеи вакцина, произведенная União Química, будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки для борьбы с COVID-19», – говорится в телеграм-канале РФПИ.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах и Эквадоре.