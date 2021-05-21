Курс доллара: рубль ждет сильных сигналов

В четверг рубль укрепился к резервным мировым валютам на позитивном внешнеполитическом фоне после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Открывшись утром на отметке 73,68 к доллару и возле 89,62 к евро, вечером рубль ещё немного прибавил к «американцу» и совсем чуть-чуть просел к «европейцу», завершив в основную сессию на Мосбирже в плюсе в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,54 руб., подешевев за сутки на 25,25 коп. В это же время единая валюта ЕС торговалась по 89,89, потеряв за последние 24 часа 5,5 коп.

Таким образом, рубль накануне подорожал на увеличении интереса глобальных игроков к риску – инвесторы положительно оценили встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США, которая состоялась в ночь на четверг в Рейкьявике.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

При этом в четверг рубль уже привычно проигнорировал дешевеющее «чёрное золото» и слабый фондовый рынок. Об этом, в частности, заявил Андрей Кочетков из «Открытия Брокер». По его мнению, на первый план сейчас вышло снижение геополитических рисков и перспективы встречи лидеров РФ и США.

«В среду Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу в Рейкьявике. СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки двустороннего саммита на высшем уровне», – напомнил Кочетков, отметив в качестве первого примера положительной динамики отказ Вашингтона от санкций против Nord Stream 2 и её исполнительного директора.

Между тем эксперты ING в своём обзоре указали, на то, что в краткосрочной перспективе сохраняется позитивный взгляд на курсовую динамику.

«Мы считаем, что уровень 73,00 для пары рубль-доллар выглядит реалистичной целью, которая может быть достигнута ещё до конца этого месяца», – написали в ING.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» подчеркнул, что вчера рубль продолжил консолидироваться, в основном отыгрывая динамику доллара и евро на глобальном рынке.

«Поскольку пока нет никаких рыночных или новостных драйверов, которые могут сильно повлиять на курсовую динамику, в ближайшие сессии пара доллар-рубль останется в коридоре 73,50-74,20, а пара евро-рубль в пределах 89,20-90,40», – заявил он.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт сильных сигналов

Аналитики банка «Санкт-Петербург», отметив, что состоявшаяся в ночь на четверг в Рейкьявике встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США, была позитивно воспринято рынком, считают, что к сильному укреплению рубля пока это не приведёт.

При этом они напомнили, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен обозначили планы по дальнейшему развитию отношений между Москвой и Вашингтоном. В частности, предлагается возобновить работу российских и американских дипломатов, а также усилить сотрудничество по целому ряду международных вопросов.

Кроме того, министр иностранных дел России признал, что почувствовал стремление США к нормализации двухсторонних отношений, а дальнейшее снижение градуса напряжённости между двумя странами может быть достигнуто на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, на которую, впрочем, пока Москва не дала официального согласия, подчеркнули аналитики этой кредитной организации.

«Но валютный рынок, ожидая более сильные сигналы о двустороннем саммите на высшем уровне, всё равно уже сейчас положительно воспринял итоги встречи Лаврова и Блинкена. Поэтому смягчение геополитических рисков оказало вчера поддержку рублю, что вполне объяснимо. Несмотря на это, движение пары доллар-рубль за отметку в 73,50 будет в пятницу сдерживаться не самым сильным спросом на рисковые активы со стороны глобальных игроков. В этой связи в конце нынешний рабочей недели мы ожидаем, что курс рубля составит 73,50-73,60 за один доллар. Более же заметно уйти ниже этого диапазона национальной валюте пока не получится», – прогнозируют в банке «Санкт-Петербург».

О том, что политические новости, пришедшие из столицы Исландии оказались позитивными для рынка, также отметил стратег Сбербанка Коул Эйксон.

В записке для клиентов, он подчеркнул, что даже несмотря на то, что Блинкен и Лавров не назвали дату возможного саммита президентов США и РФ, их заявления перед представителями СМИ были более позитивными, чем обычно бывает в последнее время.

«Кроме того, обе стороны похвалили стремление сблизиться друг с другом, используя риторику, которая оказалась более искренней, чем это ожидалось», – подчеркнул стратег крупнейшей кредитной организации страны.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо инвест» полагает, что в конце этой – начале следующей недели рубль продолжит умеренно укрепляться к доллару. Как пояснил эксперт, каких-то серьезных рисков для курсовой динамики со стороны платёжного баланса ни сейчас, ни в ближайшие месяцы не видно даже при том, что выплаты дивидендов во второй половине лета и возможное частичное открытие границ для туристов могут немного и пошатнуть позиции нашей валюты.

«Но это будет позже. Сейчас же, несмотря на некоторую волатильность, которая наблюдается на валютном рынке, мы свой краткосрочный прогноз относительно пары доллар-рубль не меняем – по нашему мнению российская валюта сохраняет возможность ещё немного укрепиться. Но для более мощного роста нужны и более сильные сигналы о том, что встреча между Путиным и Байденым всё-таки состоится», – считает эксперт.

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