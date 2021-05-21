«Лучше не связываться»: NI оценил российский танк Т-14 «Армата»

Российский танк нового поколения Т-14 «Армата» обещает стать грозным противником на поле боя, пишет The National Interest. Статью о российском танке нового поколения издание выпустило под названием «Лучше с ним не связываться».

Автор материала напоминает, что машину начали разрабатывать в России в 2010 году, когда Минобороны отказалось от «Объекта 195», наработки которого были взяты для нового объекта. При этом «Армата» заметно отличается от предыдущих танков: советских и российских. В ее ходовой части семь катков, необитаемая, дистанционно управляемая башня вооружена 125-мм орудием с боекомплектом 45 снарядов, автоматическим заряжанием и способностью стрелять ракетами с лазерным наведением, говорится в статье. Крыша машины снабжена метеомачтой, датчиками ГЛОНАСС и спутниковой связи, антеннами и сенсорами.

Отдельно автор статьи остановился на защите Т-14, который обладает высокой живучестью за счет низкого силуэта. Повышена безопасность и экипажа, размещенного в носовой части «Арматы», в бронекапсуле, покрытой многослойной броней, способной выдержать попадание любого из существующих противотанковых боеприпасов.

При этом носовая часть танка защищена еще и комплексом защиты, которая способна нейтрализовать вражеские ракеты еще на подлете. Главная проблема «Арматы» - плохой обзор, решена за счет установки камер по периметру, которые снабжены командирским прицелом и прибором наводчика. Все эти новшества делают Т-14 грозным противником на поле боя, практически неуязвимым, заключает издание.

