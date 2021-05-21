Мосбиржа включила «зеленые» облигации Москвы в сектор устойчивого развития – заммэра Ефимов

Московская биржа в пятницу включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы в сектор устойчивого развития. Выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи. Об этом сообщила пресс-служба комплекса вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Зеленые» облигации правительства Москвы стали первыми госбумагами, включенными в сектор устойчивого развития Московской биржи. Ранее в сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов. Принятие новой редакции правил листинга – рубежный этап для облигаций устойчивого развития в России. Мы надеемся, что первый выпуск субфедеральных «зеленых» облигаций повысит интерес к этому инструменту со стороны инвесторов и эмитентов, что практика привлечения экологически ориентированного финансирования органами публичной власти будет развиваться», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. Сегодня в секторе обращаются 15 выпусков «зеленых» и «социальных» облигаций общим объемом эмиссии 51 млрд рублей.

Также вступила в силу новая редакция правил листинга Московской биржи, которые позволяют включать в сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.

«Зеленые» облигации (74 выпуск облигаций Москвы) будут размещены 27 мая 2021 года с помощью букбилдинга. Сбор заявок начинается 25 мая. Облигации выпускаются с постоянным купонным доходом, который будет установлен по итогам торгов в ходе размещения. Объем выпуска составляет 70 млрд рублей, срок обращения облигаций 7 лет.

Выпуск осуществляется в соответствии с принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствие принципов подтверждено рядом экспертных организаций.