На месте бывшей промзоны в Чертаново возведут экологичные и высокотехнологичные производства – заммэра Ефимов

Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы». Соответствующий проект приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 га. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год», - сказал заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, реализация проекта займет девять лет.

«Суммарная площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров, помещения для научной деятельности (например, лаборатории, исследовательские институты) займут более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения – более 33 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта - 9 лет», - рассказал он.

Ранее были приняты еще семь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Теплый Стан».

Планируемые инвестиции в редевеломпент семи индустриальных кварталов составят более 460 млрд рублей, бюджетный эффект - почти 30 млрд рублей в год. Благодаря реализации этих проектов город получит около 18 тысяч рабочих мест. В общей сложности реализация подобных проектов позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.