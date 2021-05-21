США предложили ставку мирового налога на прибыль корпораций

Финансовые власти США предложили подумать над введением 15%-ного налога на прибыль для примерно 100 крупнейших компаний мира. Такое предложение было озвучено представителями США на переговорах по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как сообщает Bloomberg, администрация Байдена предлагала и более высокую ставку.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что эта ставка должна быть и еще выше. Она сформулировала такой подход к налогообложению как часть усилий по восстановлению глобального лидерства и доверия к союзникам США после одностороннего подхода к ситуации эпохи Дональда Трампа. Это заявление снова подогрело развитие многолетних переговоров, проводимых в рамках ОЭСР примерно со 140 странами по разработке как глобального соглашения о минимальных сборах и новых правилах налогообложения компаний в цифровую эпоху.

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Издание сообщает, что ранее Вашингтоном предлагалась ставка на уровне 21%. По оценке экспертов, введение такой нормы увеличит глобальные доходы правительств на 100 млрд долларов в год. Министр финансов Японии Таро Асо, выступая перед журналистами в Токио, уже заявил, что предложение США представляет собой прогрессивное движение, хотя необходимо его еще требуется обсудить.

Также, пишет портал Fortune, в ЕС также благосклонно смотрят на введение подобного налога. Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономическим вопросам, считает, что налог может быть введен чуть ли не к лету, а министр финансов Германии Олаф Шольц назвал предложение «прорывом».

Коронавирусный кризис создал серьезную «прореху» в бюджете США, государственный долг резко вырос, отмечает Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента компании inv.lu. Усилия Дональда Трампа решить проблему ухода корпораций от налогов путем понижения налогообложения успеха практически не принесли – лишь малую часть американских капиталов удалось вернуть из-за рубежа на родину и немного увеличить этим экономический рост, но как минимум столько же ушло на процедуру обратного выкупа акций, которая не несет экономике никакой практической пользы.

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Планируемое новой администрацией повышение налогов в самих США при нынешней модели мировых экономических отношений – бессмысленное занятие, корпорации просто уйдут в другие страны – конечно, чисто номинально, на бумаге, считает эксперт. По утверждениям американских финансистов, глобальный 15 % налог на прибыль корпораций поможет создать для всех участников мировой экономики равные условия и «стимулирует инновации, процветание и рост».

Однако, уверена Анастасия Тарасова, всеобщее выравнивание налога на прибыль все равно не приведет к полному решению проблемы – в разных странах для компаний существуют разные налоговые льготы, и корпорации чаще пользуются именно ими, а не заниженной ставкой. К тому же повышение налога, с одной стороны, сможет увеличить поступления в бюджет, но с другой стороны с высокой вероятностью приведет к снижению деловой активности из-за повышенной налоговой нагрузки. Для экономик небольших стран, привлекающих крупный бизнес низкими ставками, налоговая конкуренция более выгодна, чем новая инициатива США.

К тому же, добавляет аналитик, не совсем понятно, как именно технически будет реализован общий налог на прибыль: возможно, его предложат поднять всем странам до определенного уровня или компании будут обязаны доплачивать разницу в том месте, где ведется их основной бизнес.

Быстро реализовать амбициозный план Байдена не удастся

Амбициозные планы Джо Байдена по изменению сложившейся экономической реальности, замкнутые в рамках национальной экономики, обречены на провал, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Это прекрасно осознает экономический блок новой американской администрации. Преобразования, задуманные действующим американским президентом и его советниками, предполагают смещение приоритетов развития страны в направлении большей финансовой стабилизации и реализации масштабной социальной программы, равной которой не было со времен Линдона Джонсона.

Финансовым источником, задуманной демократами, перестройки американского общества, в текущем режиме по-прежнему является наращивание бюджетного дефицита. Однако, в отличие от практиковавшейся до сих пор, простой раздачи денег населению и бизнесу, по замыслу команды Байдена, расходы должны быть компенсированы бюджету в течение 15 лет за счет увеличения налогов на прибыли корпораций, прирост капиталов и доходы наиболее состоятельной части населения.

В перспективе это должно привести к сокращению заимствований и большей сбалансированности государственного бюджета. Очевидно, считает аналитик, что идея повышения налогов вступает в явное противоречие с интересами частного бизнеса. При Дональде Трампе, еще до пандемии, именно снижение налоговой нагрузки на корпорации стало главным драйвером экономического роста. В условиях же, угрозы существенного изменения налоговой политики, американская экономика неизбежно столкнется с оттоком капиталов крупных транснациональных компаний в юрисдикции с более мягким фискальным климатом.

Это существенно ограничивает планы по возврату рабочих мест на территорию США, а следовательно, ставит под угрозу реализацию всего плана Байдена по трасформации американской экономики. Разумеется, признает Анатолий Гожий, финансовые регуляторы США не в состоянии отменить законы рынка, предполагающие свободное движение капитала. Однако экономический блок администрации Байдена вполне способен достичь договоренности с экономическими развитыми странами, в рамках существующих межгосударственных структур, относительно выравнивания условий работы бизнеса в различных странах.

Кстати, отмечает аналитик, данная американская инициатива, преследующая свои узконациональные интересы, несомненно встретит поддержку со стороны большей части финансовых регуляторов экономически развитых стран. Рыночные экономики Европы (такие как, Германия, Франция, Италия), а также многие страны Латинской Америки, недосчитываются налоговых поступлений, не только из-за бегства капиталов в «налоговые гавани» типа Ирландии или Каймановых островов, но и в результате несогласованной налоговой политики фискальных органов государств, даже в рамках единых экономических и политических объединений.

Разумеется, признает Анатолий Гожий, процесс согласования принципов межгосударственной налоговой политики займет значительное время. Создание единой налоговой юрисдикции, не приведет к автоматическому росту поступлений в бюджеты стран, участниц предполагаемого соглашения, так как будет осуществляться своеобразная ребалансировка потоков частных финансовых капиталов в зависимости от тех принципов, которые лягут в основу определения налогового резидента. Но не приходится сомневаться, заключает эксперт, что постепенное формирование единого подхода развитых рыночных государств к вопросам налоговой политики, послужит восстановлению и развитию единого мирового экономического пространства.