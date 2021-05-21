Цены на нефть коррекционно растут

Мировые цены на нефть утром 21 мая растут в рамках коррекции после снижения более чем на 6% в течение трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 по московскому времени фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле подорожали на 0,26%, до $65,28. Июльские фьючерсы на WTI выросли в цене на 0,47%, до $62,23 за баррель.

Падения цены на нефть более чем на 6% в течение предыдущих трех торговых сессий было вызвано новостями о возобновлении поставок из Ирана по мере приближения страны к восстановлению ядерной сделки. Накануне о намерении стран Запада снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

«Цены на сырье, вероятно, останутся под давлением до тех пор, пока не появится некоторая ясность по поводу ослабления санкций США в отношении иранской нефти», - рассказал агентству Bloomberg стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd Дэниел Хайнс.

Также повышает оптимизм участников рынка относительно увеличения спроса на нефть восстановление ведущих мировых экономик – Китая, США и стран Европы.

