Опрос показал, что треть россиян не имеет сбережений

Приблизительно 37% россиян не имеют никаких накоплений на «черный день», говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Еще 63% граждан указали, что формируют себе финансовую подушку безопасности и владеют определенной суммой сбережений.

В ходе опроса выяснилось, что до 10% дохода откладывает каждый четвертый респондент. Каждый пятый старается не потратить от 10% до 50% своего дохода. Лишь 5% сообщили, что откладывают более 50% дохода.

61% участников опроса посчитали самым безопасным способом вложения наличности в покупку недвижимости. 15% опрошенных назвали иностранную валюту наименее рискованным способом инвестирования. На третьем месте в рейтинге по популярности инструментов инвестирования россияне назвали ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.

Исследование, в котором приняли участие 5 тысяч россиян во всех регионах страны, проводилось в начале мая по репрезентативной выборке.