Органический экспорт

Согласно опросу научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), в 2019 году в мире было зарегистрировано более трех миллионов производителей органической продукции. По сравнению с 2018 годом количество производителей увеличилось на 0,3 млн.

Мировой рынок органических товаров в 2019 году составил 131,1 млрд долларов США, а в 2020 году, согласно экспертной оценке АНО «Моспром», он увеличился до 145,52 млрд долларов. При этом глобальный объем экспорта органической продукции в 2019 году достиг 17 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки сегодня являются самым крупным рынком органической продукции как по объемам потребления (51,43 млрд долларов США), так и по экспорту органики (3,67 млрд долларов США). При этом по объему импорта США уступает Франции (2,33 и 2,28 млрд долларов США соответственно).

Рынок органической продукции в России начал формироваться относительно недавно, и по итогам 2020 года экспорт из России составил 5 млн долларов. Это 9% от совокупного производства такой продукции в России.

Объем производства «органики» в 2020 году в Москве превысил 1 млрд рублей. «Органическая продукция приобретает популярность среди потребителей по всему миру. Тренд на здоровый образ жизни способствует спросу на органические продукты питания и напитки. В 2020 году предприятия столицы произвели таких продуктов в объеме 1,17 млрд рублей», — отмечает заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Потребление органических продуктов стремительно растет, и существует множество рынков, на которых российские экспортеры в целом и московские в частности могут успешно продвигать свою продукцию. По словам Владимира Ефимова, сейчас многие московские органические товары показывают высокий экспортный потенциал. Из этой категории он приводит в пример молочную продукцию, зарубежные поставки которой в 2020 году составили 57,23 млн долларов США и выросли на 27,8%, и экспорт безалкогольных напитков, объем которых по итогам 2020 года составил 17,87 млн долларов США и увеличился практически на 16% по отношению к 2019 году.

Направления продаж

Для производителей органической продукции в качестве перспективных в первую очередь выделяют страны ближнего зарубежья. «Этот рынок уже освоен нашими компаниями. Для производителей «органики» понятны условия сертификации пищевой продукции на этих рынках, а также уже сформированы базы закупщиков и клиентов. Это поможет в короткие сроки наладить продажи органической продукции в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья», — отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Ключевым условием для развития московского экспорта органической продукции в Казахстане может послужить ориентированность местных потребителей на западные тренды. «Все больше потребителей в Казахстане заинтересовано в потреблении органики. Более того, географическая близость данного рынка может послужить преимуществом при выходе московских экспортеров на рынок. При этом повышенным спросом на данном зарубежном рынке пользуется мясная продукция, а также продукция переработки», — отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Также высоким потенциалом сбыта обладает и рынок стран Ближнего Востока: к примеру, в Саудовской Аравии будут востребованы мясо и молочные продукты, а в Объединенных Арабских Эмиратах – органическое сладкое печенье, батончики и фрукты. По данным Центра «Моспром», импорт этих продуктов в арабских странах регулярно растет, что связано как с невысоким уровнем собственного производства, так и со стабильно растущим уровнем качества жизни.

Трудности роста

Несмотря на высокую востребованность органической продукции, производители все еще продолжают сталкиваться с объективными сложностями, из-за которых растет рыночная стоимость их продукции. К примеру, чтобы вырастить органическую курицу, потребуется 81 день вместо 28-ми для обычного бройлера, который будет значительно уступать по органолептическим свойствам. Для выращивания экологичной растительной продукции, в свою очередь, необходимы органические удобрения, рыночная стоимость которых значительно выше, чем минеральных.

«Высокие стандарты повышают издержки производства органической продукции и ее стоимость, однако в перспективе, на мой взгляд, все больше людей будут готовы платить за качественные и безопасные продукты, а себестоимость органической продукции будет уменьшаться за счет оптимизации и развития технологий», — уверена генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

Тренд на здоровье

Спрос на продукцию для здорового питания растет высокими темпами, соглашается создатель бренда Bionova Александра Гудимова. По ее словам, последние пять лет компания ежегодно прирастает на 40-45%. Экспорт товаров бренда за 2020 год увеличился на 30-33% к предыдущему году. И за первый квартал 21-го года компания уже экспортировала на 35% больше, чем за тот же период 20-го года. Сегодня Bionova предлагает десятки наименований полезной продукции без сахара: мюсли, натуральные фруктово-ореховые батончики, линейка протеиновых продуктов, цикорий с инулином, стевию и многое другое.

«Мы сейчас экспортируем не только в Ближнее зарубежье, но и во Вьетнам и Таиланд. Однако основной объем трафика все же приходится на Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению, Киргизию. В планы также входит расширять географию — мы постоянно ведем переговоры. С пандемией этот процесс немного усложнился, но тем не менее, мы над этим работаем», — рассказала Александра Гудимова.

Растущую популярность тренда на здоровое питание отмечает и руководитель отдела маркетинга агрохолдинга «Московский» Ольга Кузьмицкая. Она также обращает внимание на тот факт, что покупатель стал гораздо более избирательным, и для многих значимую роль играет состав продукта, его органическое происхождение и прочее.

«В последние годы люди по всему миру начинают все чаще погружаться в "себя любимого". Покупательский спрос стал иным – человек сегодня тратит больше времени на выбор продуктов и проводит много времени у полки, обращая внимание на качество, упаковку, производителя и прочие факторы», — прокомментировала Ольга Кузьмицкая, добавив, что за последнее время сама корзина стала более растительной, и покупатели все чаще отдают предпочтение продуктам для здорового питания.