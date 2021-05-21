Памфилова ожидает провокации на выборах в сентябре

ЦИК ожидает провокации на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, и система готова им противостоять, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Законодателям нужно более четко определить термин "иностранное вмешательство". Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда», - поделилась чиновница в беседе с «Известиями».

Она также считает, что можно ожидать вброс и фабрикацию «фейковых новостей или определенных провокаций». При этом Памфилова исключает «физическое вмешательство», отметив, что уже сегодня идет отработка противодействия «всевозможным формам влияния и вмешательства».

Памфилова уточнила, что избирательную систему России постоянно сопровождают разного рода DDoS-атаки.

«Однако система ГАС "Выборы" автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов», - продолжила она.

Чиновница сообщила, что попытаться сорвать выборы могут, те «кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там"».

«Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заключила глава ЦИК.