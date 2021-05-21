Песков не исключает возможность встречи Путина и Маска

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи Владимира Путина и Илона Маска, передает сайт Кремля. При этом чиновник уточнил, что подготовка встречи пока не ведется.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», - сказал он, отвечая на вопрос о возможном общении американского инженера Маска и президента Путина.

Ранее Tesla глава компании Илон Маск, заявил, что его компания, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», - сказал Маск в ходе общения с участниками марафона «Новое знание» в режиме видеосвязи.

Маск сообщил, что на сегодня все производственные мощности Tesla сосредоточены в США и Китае, однако компания рассматривает расширение географии.

«Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», - заявил глава Tesla.

