Постпреды стран ЕС утвердили сертификаты вакцинации

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах ЕС с 1 июля, сообщает ТАСС.

«Комитет постоянных представителей Совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID», – говорится в заявлении Совета ЕС.

В документе поясняется, что целью сертификатов является «облегчить безопасное и свободное передвижение во время пандемии COVID-19, предоставив доказательства того, что человек либо был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19». «Сертификат, который будет использоваться к 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Это не является предварительным условием для осуществления прав на свободное передвижение и не является проездным документом», – говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что европейские сертификаты о вакцинации будут выдаваться тем, кто привился одной из одобренных в ЕС вакцин против коронавируса. В данное время в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» проходит процесс сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).