Продукты подорожали с начала года на 6,4%

Российские производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%, следует из данных Росстата. Ведомство уточняет, что стоимость продуктов в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,6%. Рост цен на пищевые продукты за первый квартал составил 4,7%. По сравнению с данными за апрель прошлого года производители подняли цены на 16%.

Ведомство отмечает, что в 2020 году динамика цен была невысокой, а именно в апреле прошлого года по сравнению с мартом рост цен составил 1,6%, за четыре месяца - 2,3%, по сравнению с апрелем 2019 года - на 0,3%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост цен на продукты вызван жадностью отдельных производителей и торговых сетей. Чиновник отметил, что у власти достаточно инструментов, чтобуы «умерить аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

