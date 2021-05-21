Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето

Погода в России продолжает оставаться нестабильной, а показатели термометров фактически «дразнят» россиян своим непостоянством.

Кто-то тоскует по майским дождям и грозам, кому-то откровенно не хватает летнего зноя. Но пока прогноз уверенно держится где-то посередине. Так что те, кто ещё недавно жаловался на осеннюю погоду, оказались не готовы к аномальной жаре. Но как-то только холода снова накрыли Русскую равнину, стали интересоваться, когда же в Россию вернётся лето.

По прогнозам синоптиков, лето не везде наступит точно в срок: метеорологи по-прежнему рекомендуют сильно не обольщаться и не прятать зонты в дальний ящик. Словом, погода продолжает удивлять, к чему россияне уже давно привыкли. Так чего же ожидать: обещанный летний зной или новые погодные кульбиты? Все свежие новости о погоде для вас в нашем прогнозе.

Погода в Москве. Летний зной вернётся лишь в июне

Неожиданно, но жителей белокаменной ожидает прохладная обстановка с далеко не жаркой температурой в пределах плюс 19-22 градусов днем. При этом синоптики сообщают, что в столице зачастят кратковременные весенние осадки, такой нрав погоды плавно перекочует из мая в июнь и положительных изменений до начала второй декады ожидать не стоит.

В целом, такой прогноз вполне укладывается в рамки нормы: погода ночью составит не менее плюс 8-11, днём майская прохлада также не даст расслабиться (плюс 12-16). Сильный зной не придет в Москву и с началом июня, скорее лето будет медленно разогреваться в течение первых двух недель.

Таким образом май неспешно передаст свои права первому месяцу календарного лета и последние метеорологические сводки уверенно сообщают, что канонически нормальное лето наступит в столичном регионе лишь с середины июня.

Прогноз погоды на 14 дней на юге России

Согласно прогнозу синоптиков, на юге России везде будет по-разному. Так, в Краснодарском крае ожидается умеренное потепление. Осадки здесь в ближайшие дни прекратятся, а климатический фон попадёт под влияние жаркого циклона.

Однако последние дни мая на Кубани пройдут с грозами и при отметках не более плюс 24. Июнь начнётся, осадков, которые будут выпадать почти ежесуточно. Так будет, как Краснодаре, так и на морских курортах карая. Правда, сегодня в Сочи неожиданно вернулась жара. Да ещё какая. В отдельных районах города-курорта температурный фон достигал плюс 36-37.

Кроме того, до утра 22 мая в Сочи ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы до 20 метров в секунду. В период с 23 по 25 мая, столбики термометров в Сочи и на других курортах Кубани рухнут до плюс 17-20.

27 мая станет спокойно и солнечно – до плюс 25, но к уикенду дожди снова возьмут своё и будут настойчиво барабанить вплоть до середины июня. С началом второй декады ситуация улучшится.

То же самое прогнозируют синоптики и в Ростовской области, где с 24 по 29 мая будет по-летнему жарко – до плюс 30. Ближе к началу июня воздух здесь немного остынет, а по всему югу зарядят непродолжительные ливни. Но вторая декада июня обещает стать очень щедрой на жару. В целом синоптики заключают, что жара в южных регионах России останется надолго, даже несмотря на редкие вкрапления осадков.

При этом Кавказ пока продолжит находиться в эпицентре дождей и гроз, но к лету погода здесь восстановится. Но всё же климатическое ненастье будет переменчивым. Так, в Майкопе и Нальчике начало лета ожидается очень дождливым, хотя температурные отметки довольно быстро придут в норму. В целом же колебания термометров пройдут без аномалий и полноценное лето непременно придёт на юг России.

Погода в Новосибирской области. Жара вернётся очень скоро

Предстоящие выходные в Новосибирской области, по прогнозу синоптиков, начнутся с резкого потепления и уже в воскресенье на градусниках может быть плюс 30.

В субботу в регионе будет дождливо и совсем неуютно – дневной воздух едва ли прогреется до плюс 14. Воздушные потоки с юга немного смягчат ситуацию, но ночью столбики термометров опустятся до плюс 10-11. Утро воскресенья приятно удивит всех, кто не особо верил в майское тепло: ожидается солнце, градус поднимется с плюс 12 до плюс 28.

Воскресный день будет сухим и ясным, ближе к ночи возможен небольшой дождь, но даже после полуночи погода сохранит своё неожиданное и умеренное предиюньское тепло.

Прогноз погоды на неделю в Челябинской, Курганской и Тюменской областях

А вот на Урале лето никуда и не уходило. Так, Челябинскую область накрыла аномальная жара, чему виной стали горячие воздушные массы, которые принесли с собой зной. Предположительно, он продержится минимум до 27 мая.

Осадков будет минимум, самая тёплая ночь ожидается 25 мая – плюс 19. Дневной температурный фон также будет непривычно высоким – от плюс 29 до 35. При этом синоптики уже заявили, что в этом году май-2021 года станет одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений.

В Тюменской области также очень жарко – столбики термометров здесь тоже превысят плюс 33. Аналогичная погода ожидается и в Курганской области.

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