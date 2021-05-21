Размещением «зеленых» облигаций Москвы займутся ведущие инвестбанки России – заммэра Ефимов

Организаторами размещения «зеленых» облигаций города Москвы станут 13 ведущих участников рынка размещения облигаций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все организаторы имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций, обладают устоявшимися контактами с российскими и международными инвесторами», - подчеркнул он и добавил, что это будут «Альфа-Банк», «БКС Глобал маркетс», «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», Банк «ФК Открытие», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «РОСБАНК», «БК Регион», «Россельхозбанк», Sber CIB, «Совкомбанк».

«Зеленые» облигации (74 выпуск облигаций Москвы) будут размещены 27 мая 2021 года с помощью букбилдинга. Сбор заявок начинается 25 мая. Облигации выпускаются с постоянным купонным доходом, который будет установлен по итогам торгов в ходе размещения. Объем выпуска составляет 70 млрд рублей, срок обращения облигаций 7 лет.

Средства от размещения «зеленых» облигаций Москвы направят на замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций.

Выпуск осуществляется в соответствии с Принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Это соответствие подтверждено независимой организацией — кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА». Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. Кроме того, Комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ.