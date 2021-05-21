«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина

«Российский топливный союз» (РТС) заявил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно и этим летом есть риск появления дефицита автомобильного топлива, сообщает ТАСС.

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», – говорится в письме главы РТС Евгения Аркуша, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака.

По словам Аркуша, представители ведущих нефтяных компаний и РТС неоднократно обосновали на совещаниях с вице-премьером необходимый уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива в размере 10-12% от розничной цены, чтобы иметь возможность оплачивать налоги и эксплуатационные затраты. По данным союза, во всех регионах страны маржинальная доходность была в 2021 году существенно ниже, а в регионах Дальнего Востока Сибири стала отрицательной.

РТС предложил правительству увеличить объем производства автомобильного топлива в России, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября и увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.