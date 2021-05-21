Курс доллара: рубль переписал двухмесячный максимум

Курс доллара снизился на торгах в пятницу. Доллар/рубль открыл торги на отметке 73.41, а евро начал торги на уровне 89.73 . К 17:00 американский доллар ослаб и достиг уровня 73.37 рубля, а евро снизился до 89.42 рубля. Индекс DXY за тот же период c 90,2 пункта откатился к 89,75 пункта.

«Несмотря на умеренно позитивный внешний фон рубль открылся вниз и продолжал проседать до начала основной сессии, чему способствовало кратковременное ухудшение ситуации на мировых рынках. Затем российская валюта резко укрепилась благодаря восстановлению нефти и биржевых площадок. В результате рубль вновь переписал двухмесячный максимум к доллару»,- поясняет динамику валюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

При текущей динамике рубля ожидаем, что он будет краткосрочно двигаться в диапазоне 73.3— 73.7 в паре с долларом и 89.5 — 90.1 в паре с европейской валютой.

Как отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал", за последнюю неделю рубль укрепился примерно на 0,7% к доллару, что в целом можно считать средним результатом на общем фоне динамики валют EM, часть валют продемонстрировала схожий или чуть больший рост, часть валют показала снижение.

"В ближайшие дни рубль продолжит получать помощь на локальном рынке от налогового периода, однако с его окончанием ближе к концу месяца российская валюта соответственно лишится одного из заметных факторов поддержки", - указывает Кравченко.

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