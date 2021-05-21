Санкт-Петербург продлевает карантинные ограничения до 12 июля

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов продлил эпидемиологические ограничения в городе до 12 июля.

«В связи с проведением 2-5 июня 2021 года Петербургского международного экономического форума установлена обязанность проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт‑Петербурга по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу», – сообщает администрация города.

Но установленный ранее запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк прекратит действовать с 31 мая.