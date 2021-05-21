Собянин заявил, что нежелание москвичей прививаться от COVID «удивительно»

Процент привитых от коронавируса в Москве меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что столица первой в мире из мегаполисов объявила о начале массовой вакцинации, заявил в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии, доступности прививок и материальных поощрениях, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«Это удивительно. Ну, если бы у нас все закончилось, то бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», - поделился чиновник.

Он напомнил, что в странах ЕС прививка стоит не меньше «1,5-2 тысячи евро, а у нас бесплатно» можно получить прививку не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и парках.

Также, по словам градоначальника, столица ищет способы мотивировать москвичей вакцинироваться от ковид. 27 апреля, к примеру, стартовала акция «Миллион призов», в рамках которой столичные пенсионеры могут получить подарки за прививку от COVID. Мэр также напомнил о материальном поощрении пенсионеров за прививку.

«Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу пойти могли отовариться в магазинах. Лишь бы только привились. Никого нет. Ну, относительно никого», - продолжил Собянин.

По его данным в Москве всего1,3 млн человек из 12 млн жителей уже получили обе дозы вакцины. В целом по России привились 14 млн россиян первой дозой «Спутника V», а вместе с получившими вторую дозу все вакцинированные в стране составляют 24 млн.

