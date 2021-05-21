США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

Министерство финансов США ввело санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока-2». В санкционный список вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», судно-трубоукладчик «Академик Черский» и девять других судов.

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

20 мая пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» представляется практически невозможным.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.

По ее словам, Вашингтон ранее «принял значительные меры» чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта «Северный поток – 2». «Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры», – сказала Псаки.