ЦБ ужесточил требования по ипотечным кредитам

Совет директоров Центрально банка России объявил о решении повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года. Надбавки повышаются по ипотечным кредитам с первоначальным взносом в размере до 20% от стоимости жилья.

«С середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения. По данным за I квартал 2021 года, рост цен на жилую недвижимость в целом по Российской Федерации составил на вторичном рынке 13,6% в годовом выражении, а на первичном рынке 17,6%1. При этом в отдельных регионах рост цен за 12 месяцев превысил 20%. В этих условиях возросла значимость величины первоначального взноса по ипотечным кредитам, который отражает степень обеспеченности кредита2 и является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании. Уровень обеспеченности кредита залогом ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость. Кроме того, первоначальный взнос коррелирует с частотой дефолтов по кредитам и характеризует платежеспособность заемщика», – говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, ЦБ заявил, что во втором полугодии 2021 года он может рассмотреть вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки заемщика.