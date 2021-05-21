В Пермском крае школьник напал на учителя с ножом

В городе Березники Пермского края учащийся лицея № 1 совершил нападение с ножом на учителя учебного учреждения, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону. Нападавший задержан и доставлен в участок для дальнейших разбирательств.

«Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь»,- рассказали агентству в правоохранительных органах.

На месте происшествия «работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства преступления», дополнили правоохранители.

Учительница, которую доставили в местную больницу имени Вагнера, находится в состоянии средней степени тяжести.

«Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», - уточнил собеседник агентства в краевой больнице.

Лицей №1 при Березниковском является средним учебным заведением при Пермском государственном техническом университете. Учредителем лицея является муниципальное образование «Город Березники» в лице управления образования городской администрации, сообщается на сайте образовательной организации.