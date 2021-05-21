В работе «Аэрофлота» произошёл сбой

В «Аэрофлоте» заявили о сбое в работе сервисов компании по вине одного из IT-подрядчиков, из-за чего в аэропортах страны возможны массовые задержки с вылетами и прилётами воздушных судов крупнейшей авиакомпании России.

В частности, перевозчик предупреждал пассажиров о предполагаемых проблемах с регистраций и изменением времени вылета/прилёта. Кроме того, некоторое время не работал сервис покупки билетов, передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.

Как пояснил он, в связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета/прилёта рейсов.

«Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов», – сказал Демин.

В свою очередь РБК сообщает, что некоторое время на сайте перевозчика при попытке купить билет выдавалась информация следующего содержания: «К сожалению, произошла техническая ошибка и ваш запрос не может быть обработан. Пожалуйста, повторите попытку позднее».

В настоящее время технический сбой уже устранён. Несмотря на это, по данным «Аэрофлота», пока возможно увеличенное время ожидания на регистрации и задержки с вылетами.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот», начиная с 10 марта этого года, повысил топливный сбор на рейсы по России на 10%. Стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составляет 1650 руб., ранее по данному пункту взималось 1500 руб. Стоимость будет действовать на всех рейсах внутри России, при этом подразумевается ряд исключений. Так, стоимость топливного сбора в размере 4350 руб. (вместо 4200 руб.) действительна для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ. При полётах классом «Эконом» из столицы на Дальний Восток сбор не взимается.

Размер топливного сбора за каждый полётный сегмент классов «Бизнес» и «Комфорт» для внутренних рейсов составляет 200% и 150% соответственно от сбора за полётный сегмент класса «Эконом».

На рейсах между Москвой и Дальним Востоком размер сбора при перелетах классом «Бизнес» составляет 8700 руб., до 10 марта сумма сбора составляла 8400 рублей. При полёте классом «Комфорт» теперь приходится доплачивать 6525 руб. (вместо 6300 руб.). При этом размер топливного сбора для полётов за границу пока не поменялся.