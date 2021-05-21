В России появится платформа «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

В России появится платформа для борьбы с мошенниками «Мошеловка», которую запустит общероссийский народный фронт (ОНФ) сегодня, 21 мая. Презентация разработки пройдет на Российском интернет-форуме (РИФ).

Разработчики сервиса рассказали газете «Известия», что люди, пострадавшие от мошенников или получившие подозрительные звонки, смогут сообщить об этом через платформу. После получения информации сообщения пользователей будут обрабатывать и систематизировать волонтеры.

Далее информация об аферистах и новых схемах мошенничества появится на сайте платформы. Жертвам преступников расскажут, куда обращаться и что делать в конкретном случае. Также волонтеры и эксперты ОНФ будут сообщать систематизированную информацию о преступлениях в ЦБ и правоохранительные органы.

Ранее на сайте Центробанка сообщалось, что в России возросло число мошеннических случаев за 2020 год на 34%, рост в денежном выражении достиг 52,2%, до 9,8 млрд руб. Уточняется, что в большинстве случаев жертвами мошенников становятся люди старше 50 лет, однако в последнее время среди жертв стала расти доля молодых людей до 20 лет.

