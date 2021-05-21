В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявлено 8 937 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперштаб. Общее количество инфицированных за все время эпидемии достигло 4 983 845. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%. В настоящее время в России продолжают лечение 264 986 человек.

За последние 24 часа скончались в стране 389 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 117 739. Успешно перебороли заболевание 4,6 млн пациентов, в том числе 9 350 за последние сутки.

На первом месте по заболеваемости остается Москва, где за последние 24 часа выявлено 2 954 новых заболевших. За сутки в столице зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 532. На втором месте Санкт-Петербург (+815), на третьем – Московская область (+753). В пятерке - Ростовская область (+145) и Нижегородская область (+142).

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Тыве (+5), в Ненецком АО (+2), по одному - в Еврейской АО и Чукотском АО.

