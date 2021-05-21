В ВОЗ назвали реальное число смертей от COVID-19 в мире

Самира Асма – помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики – назвала реальное число смертей от коронавируса в мире.

«Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что можно уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается сейчас порядка 6-8 млн смертей от COVID-19», – цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Как подчеркнула Асма, на данный момент сообщается о 3,4 млн смертей. Но, по её мнению, на данный момент, можно с уверенностью говорить о нижнем пороге количества смертей, исходя из того, что они в 2-3 раза могут превышать официальные данные о 3,4 млн скончавшихся. И это 6-8 млн человек, передаёт РИА Новости.

По данным ВОЗ с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от вируса. Однако предварительные оценки общей смертность от COVID-19 за прошлый год составляют минимум 3 млн человек, так как не все смерти были учтены, или напрямую явились следствием ковида.

Учитывая эту статистику, эксперты ВОЗ считают, что на сегодняшний день общая смертность от минимум в 2-3 раза превышает официально предоставляемые данные.

