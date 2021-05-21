В Евросоюзе утвердили вакцинные паспорта

Для турсектора Старого Света забрезжил луч света в темном пандемическом царстве. Европарламент утвердил «Евросоюзовский цифровой ковид-сертификат», которые чаще называют «вакцинным паспортом». Отныне по Европе можно будет относительно свободно перемещаться в целях работы и отдыха, но только тем, кто будет иметь сертификат о прививке от Covid-19.

Пропуском для въезда в Старый Свет признаны прививки вакцинами, утвержденными в самой Европе. Это значит, что, по крайней мере, пока въезд на территорию Евросоюза для туристов из России по-прежнему закрыт, потому что европейский медицинский регулятор «Европейское медицинское агентство» (ЕМА) главную российскую вакцину «Спутник-V» еще не разрешил для применения на континенте. На данный момент ЕМА разрешило для использования на территории объединенной Европы четыре западные вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson) и скандально известная AstraZeneca, от которой из-за риска возникновения тромбов несмотря на поддержку Брюсселя отказались в ряде европейских стран.

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Что касается Спутника-V, то он сейчас находится на сертификации в ЕМА. Европейский регулятор явно не торопится с принятием решения по российской вакцине в отличие от ускоренной процедуры в случае с западными вакцинами. Какая-то информация должна появиться в конце мая, но в Брюсселе и Страсбурге не скрывают, что если Спутник-V и разрешат, то сделают это лишь тогда, когда пандемия будет побеждена или когда Европа будет в достаточном объеме обеспечена западными вакцинами, т.е. когда необходимость в российской вакцине просто отпадет.

Кроме информации о вакцинации, паспорт будет содержать и другую важную информацию: результаты тестов, если они проводились; переболел ли владелец документа Covid-19 и т.д.

«Евросоюзовский цифровой ковид-сертификат», ранее называвшийся «Цифровым зеленым сертификатом», будет существовать в цифровом и физическом, так сказать, формате и действовать благодаря QR-коду.

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Принято решение о выделении 100 млн евро и в случае необходимости дополнительных 100 миллионов для проведения тестов. Несмотря на введение обязательного вакцинного паспорта европейские страны имеют право вводить ограничения на передвижения по своей территории в случае возникновения угрозы здоровью своих граждан. Если эпидобстановка в какой-либо европейской стране резко ухудшится, то ее правительство обязано будет в течение 48 часов предупредить Еврокомиссию (ЕК) и другие государства, входящие в ЕС, о намерении ввести ограничения для граждан других стран, включая владельцев вакцинных паспортов.

После Европарламента решение о введении вакцинных паспортов должен будет утвердить и Совет Европы, где при голосовании необходимо простое большинство.

Выступая в четверг вечером перед журналистами, испанский европарламентарий Хуан Фернандо Лопес Агилар, который был инициатором рассмотрения этого вопроса, заявил, что вакцинные паспорта будут обязательны для применения во всех европейских странах, входящих в Евросоюз. Они могут начать действовать уже 1 июня, если члены ЕС сумеют развернуть необходимую инфраструктуру.

«Это хорошие новости (для турсектора),- подчеркнул он,- которые отличают это лето от кошмарного лета 2020 года».

Вакцинный паспорт будет действовать один год и не сможет заменить обычный паспорт.

Переговоры о принятии вакцинных паспортов шли на континенте с середины марта. Два месяца, понадобившиеся для принятия решения, для организации, которая состоит из 27 государств, близкое к рекордному время. Однако столь высокая скорость была достигнута вовсе не благодаря рвению членов ЕС, а скорее благодаря его отсутствию. По крайней мере, Агилар раскритиковал на пресс-конференции ряд европейских стран, выступавших против вакцинных паспортов. Не проявил особого желания и Совет Европы, который сначала возражал против проведения бесплатных тестов на ПЦР и против отмены ограничений на передвижения по территории Европы для владельцев таких документов.

«Мы не добились всего, чего хотели,- не стал скрывать Агилар.- Совет уступил с крайней неохотой. Я еще ничего подобного не видел».

Делегации членов ЕС согласились на уступки, включая выделение 100 млн евро, лишь после девяти (!) раундов переговоров с Европарламентом. Тем не менее, и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и исполняющий обязанности президента Евросовета на ротационной основе премьер-министр Португалии Антониу Кошта, заявили в Twitter, что намерены отметить это событие.