Верховная рада призвала Вашингтон применить санкции для остановки «Северного потока — 2»

Верховная рада Украины призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток – 2» путём применения санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG.

За это заявление на заседании парламента «самостийной» поддержали 292 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА Новости.

В заявлении Рады, в частности, говорится, что проект «Северный поток – 2» является попыткой РФ использовать энергетику как «инструмент гибридной войны», который, по мнению украинских парламентариев, «прямо угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и Европы».

Кроме того, в заявлении также отмечается, что парламент высоко ценит категорическую позицию Вашингтона против завершения строительства этого газопровода, в то же время глубоко обеспокоена тем, что дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника проекта - Nord Stream AG.

В этой связи Верховная рада Украины призывала палату представителей и сенат конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что известный американский экономист, заместитель председателя IHS Markit Дэниел Ергин объяснил неожиданное решение США по «Северному потоку – 2». По его мнению, это объясняется тем, что в Вашингтоне хотят, чтобы РФ отвернулась от Китая, и могут проявлять гибкость в отношении санкций как «оливковую ветвь».

«Это, я думаю, приоритетная стратегия для этой администрации», – сказал эксперт, ещё раз подчеркнув, что гибкость в отношении санкций является частью стратегии США по «отстранению России от ее… растущего союза с Китаем», несмотря на трудности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, Госдеп 19 мая Госдеп США подтвердил, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG является оператором газопровода «Северный поток – 2» и сознательно участвует в подпадающей под санкции деятельности. Однако Белый дом, ссылаясь на соображения национальной безопасности и интересы США, попросил Конгресс прекратить действие санкций против Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.