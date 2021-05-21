По словам известного американского экономиста, заместителя председателя IHS Markit Дэниела Ергина, решение США об отказе от санкций против "Северного потока 2" объясняется тем, что в Вашингтоне хотят, чтобы Россия отвернулась от Китая, и могут проявлять гибкость в отношении санкций как «оливковую ветвь».

Госдеп в среду подтвердил, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG является оператором газопровода «Северный поток 2» и сознательно участвует в подпадающей под санкции деятельности. Однако Белый дом, ссылаясь на соображения национальной безопасности и интересы США, попросил Конгресс прекратить действие санкций против Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

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По мнению влиятельной The Wall Street Journal (WSJ), тем самым администрация Байдена фактически убрала последнее препятствие на пути окончания строительства "Северного потока - 2", который, как неустанно твердили последние годы американские чиновники всех рангов, усилит влияние России над Европой. Теперь едва ли что-то помешает уложить на дно Балтийского моря несколько последних десятков километров труб в датских и немецких территориальных водах, отмечает газета.

Ергин назвал это ставшее для многих, в том числе в США, полной неожиданностью решение Белого дома «оливковой ветвью», которая должна побудить Россию отступить от Китая в то время, когда отношения между США и Россией остаются напряженными.

«Это, я думаю, приоритетная стратегия для этой администрации», - сказал он в ходе эфира на телеканале CNBC в четверг.

Связи между Москвой и Пекином в последние годы углубились: две страны сотрудничают по экономическим, политическим и оборонным вопросам, отмечается в материале CNBC.

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Космические агентства стран также подписали меморандум о взаимопонимании в марте этого года, взяв на себя обязательство создать новую лунную космическую станцию.

Ергин также добавил, что Путин «все больше отдаляется от Запада» после присоединения Крыма к России.

В то же время, Китай является растущим рынком для России, и Путин и президент Китая Си Цзиньпин «единомышленники в том, что они называют абсолютным суверенитетом», отметил он.

По словам Ергина, гибкость в отношении санкций является частью стратегии США по «отстранению России от ее… растущего союза с Китаем», несмотря на трудности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

США уже давно выступают против проекта трубопровода и решение администрации Байдена об отмене некоторых санкций не понравится законодателям, уверен экономист.

«Одна из немногих вещей, которая объединяет демократов и республиканцев, - это желание ввести санкции в отношении России», - сказал он.

В заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена для прессы, говорится, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы и Украины, а также стран восточного фланга НАТО и ЕС».

Однако Ергин подчеркнул, что администрация Байдена, вероятно, понимает, что перекрыть поставки российского газа невозможно.

«Вопрос только в том, каким образом газ туда пойдет», - сказал он.

Эогин также добавил, что отказ от санкций также может укрепить отношения США с Германией.