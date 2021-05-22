Греф заявил, что роботы потеснят людей в ряде профессий

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но при этом люди должны быть готовы к потере работы в ряде профессий, сообщает «Интерфакс».

«Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин – машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься... Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое – прогресс неумолим. Это все равно произойдет», – заявил Греф в ходе марафона «Новое знание».

По мнению председателя Сбербанка, сейчас необходимо информировать людей, что это роботизированное будущее наступит, чтобы это не стало сюрпризом, а государство и крупные корпорации должны создавать условия для переобучения специалистов.

«Я сказал, что в школах я не верю в онлайн обучение. А вот онлайн обучение профессиональное, оно будет очень эффективным. Оно уже сейчас очень эффективно. И нужно создавать все эти возможности. И поэтому мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно – это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом», – добавил Греф.