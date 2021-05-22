Индия просит соцсети удалить упоминание об «индийском» штамме коронавируса

Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, в котором упоминается «индийский» штаммом коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в индийском правительстве. По словам источников, в письме, отправленном министерством электроники и информационных технологий Индии, заявляется, что Всемирная организация здравоохранения не присвоила такого названия ни одному из штаммов коронавируса.

Речь идет о мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия и присвоили название B.1.618.

Ранее в Великобритании была выявлена мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название B.1.1.7, но для простоты в мире называли эту мутацию «британским» штаммом. Аналогичная ситуация произошла с «южноафриканским» штаммом (официальное название B.1.351) и «бразильской» мутацией коронавируса (B.1.1.248).