Сюрприз от Байдена

Чего не смог Обама

На пятничном брифинге 21 мая Псаки официально заявила, что США не урежут военную помощь Израилю, как того требует левое крыло Демократической партии. Она также категорически отвергла появившееся в американских СМИ предположение, что палестино-израильское перемирие было частью некоей договоренности Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, ценой которой были какие-то уступки ХАМАС. По словам Псаки, ее страна «непоколебима в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту».

Таким образом, администрация Белого дома постаралась развеять сомнения в том, что Байден останется верен ближневосточной политике Дональда Трампа. Сомнения эти появились в Израиле еще до американских выборов, и окрепли в начале года, когда новый президент США возобновил американскую помощь Палестине и рискуют перерасти в уверенность после 11-дневной войны с ХАМАС.

Но главе Белого дома этого не хотелось бы. Байдена устраивает роль наследника внутриполитического курса Барака Обамы. А вот его внешнеполитическое наследие нынешний президент готов принять с оговорками, особенно когда речь идет об Израиле, который поддерживают миллионы американцев, голосующих как за Республиканскую, так и за Демократическую партию.

Охлаждение отношений с еврейским государством – одна из немногих безусловных внешнеполитических неудач Барака Обамы. Он откровенно не смог найти общий язык с Нетаньяху. Ему не удалось убедить израильтян, что «ядерная сделка» с Ираном не представляет для них угрозы.

Поэтому внимание к позиции Байдена в ходе нынешнего еврейско-арабского конфликта было приковано особое. И стоит отметить, справедливости ради, что оснований считать себя антиизраильски настроенным политиком глава Белого дома не дал.

«Маленькая победоносная война»...

Прекратить, под благовидным предлогом, боевые действия ХАМАС и палестинское руководство, а особенно Израиль были готовы и без американского давления. Логическим продолжением обмена ракетными ударами должна стать наземная операция в Секторе Газа. А только ее израильским политикам сейчас не хватало.

Не завершены переговоры о создании правящей коалиции, которые, как показали события этой недели, из-за боевых действий не могут продуктивно продолжаться, хотя бы потому, что из них выбывает один из участников — Объединенный арабский список.

К тому же в Израиле скоро президентские выборы. Выдвижение кандидатов не затянулось, завершившись точно в срок, к 20 мая. Их двое: сын экс-президента страны Хаима Герцога, председатель агентства еврейской репатриации «Сохнут» Ицхак Герцог и инспектор министерства просвещения Мирьям Перец. Выборы главы государства создают дополнительные проблемы всем влиятельным израильским политикам, но в первую очередь они – головная боль для Нетаньяху.

Президент в стране – фигура во многом представительская, его выбирает кнессет. Но от того, кто им станет, для Нетаньяху зависит очень многое. Нынешний премьер-министр – фигурант трех уголовных дел, а помиловать его может только президент. Партия Нетаньяху «Ликуд», дабы не быть обвиненной в намерении спасти от тюрьмы своего лидера любой ценой, объявила, что ее депутаты будут голосовать за Герцога или Перец по своему личному усмотрению. Предстоят долгие уговоры и переговоры на тему, кто кого должен поддержать. До войны ли тут?

Расхожая версия, повторяемая многими израильскими и не израильскими журналистами и политиками, гласит, что главным бенефициаром 11-дневной войны стал именно Нетаньяху. Он-де таким образом смог сорвать чуть было не заключенную договоренность о создании правящей коалиции, которой, якобы, достигли его оппоненты. Будет коалиция – Нетаньяху лишится кресла премьера. Новое парламентское большинство должно было состоять из идеологических антиподов, левоцентристских партий «Еш Атид», «Кахоль-Лаван», левых «Авода» и МЕРЕЦ и правого блока «Ямина», а также партии русскоязычных евреев «Наш дом – Израиль».

Но с доказательствами того, что такая договоренность действительно была без пяти минут как заключена, дело обстоит плохо. А даже если действительно так и было, провал переговоров о создании правящей коалиции в конечном итоге обернется досрочными выборами. Они, в таком случае, должны пройти в июне, аккурат перед выборами президента. Нетаньяху нужно было уложиться с проведением наземной операции до этого события, что было бы не просто. Стоит напомнить, что израильская операция в Секторе Газа «Литой свинец», проводившаяся зимой 2008-2009 годов, длилась около месяца.

...не дала бы ничего

И все усилия — ради чего? Нет сомнений, что наземная операция завершится победой Армии обороны Израиля – в том смысле, что будут сотни погибших хамасовцев, а потери израильтян окажутся многократно меньше. А потом, когда израильские солдаты уйдут из Сектора Газа и власти страны выдержат огонь международной критики, все будет по-прежнему. Вместо разрушенных полукустарных мастерских по производству «Кассамов» появятся новые, а радикальные организации пополнят пантеон мучеников, образы которых позволят навербовать новых сторонников.

Словом, лавры политика, покончившего с ХАМАС, Нетаньяху в любом случае не ждут. Банальная идея «палестино-еврейский конфликт не имеет военного решения» еще раз подтвердится. А продолжать войну ради подтверждения очевидного уж совсем ни в чьих интересах, ни в США, ни в Израиле.