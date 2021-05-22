В России за сутки коронавирусом заболели ещё 8 709 человек

В России по данным оперативного штаба, за последние 24 часа ещё 8 709 человек заболели коронавирусом.

Всего к утру субботы, 22 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 992 554. За всё время эпидемии жертвами ковида стали 118 125 россиян, из них 386 за последние сутки. Вылечились 4 610 465 человек (+9 345).

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за минувшие 24 часа выявили 2 653 инфицированных коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+833). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+775). Далее следуют Ростовская область (+197), Нижегородская область (+143) и Воронежская область (+143).

Напомним, накануне было выявлено 8 937 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Самира Асма – помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики – назвала реальное число смертей от коронавируса в мире.

«Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что можно уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается сейчас порядка 6-8 млн смертей от COVID-19», – заявила она.

