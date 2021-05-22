Лидер СДПГ призывает достроить «Северный поток – 2»

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался категорически против прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle.

«Самой большой глупостью было бы построить руину трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом о том, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование», – сказал Вальтер-Борьянс в интервью газете Passauer Neue Zeitung.

Политик напомнил, что Германия в настоящее время крупномасштабные преобразования энергетической инфраструктуры страны. «Мы не хотим атомную энергию и планируем еще и отказаться от угля. Но тогда мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии», – заявил лидер СДПГ. По его мнению, «Северный поток – 2» является «важной инвестицией на время переходного периода».

Ранее сообщалось, что согласно опросу проведенному ARD, 26% опрошенных жителей Германии готовы поддержать партию «Союз-90/зеленые», лидер которой Анналена Бербок неоднократно высказывалась против завершения строительства и начала использования газопровода «Северный поток – 2». Она считает неверными утверждения правительства ФРГ о том, что проект является исключительно и заявляет, что он противоречит санкциям ЕС в отношении России. За правящий партийный блок ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 23% избирателей. За последний месяц блок ХДС/ХСС потерял четыре процентных пункта и впервые с июля 2019 года лишился лидирующей позиции в рейтинге, составляемом ARD. Партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – согласно данным опроса, потеряла два процентных пункта и рейтинг в настоящее время составляет 14%. За партию «Альтернатива для Германии» готовы отдать свои голоса 12% опрошенных. Партию «Свободных демократов» готовы поддержать 11% граждан, а «Левую партию» только 6% опрошенных избирателей.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформирована правящая коалиция.