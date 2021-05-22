Мишустин высказался за максимальную автоматизацию госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство хочет сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, а такие сервисы должны работать «по одному клику», сообщает ТАСС.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», – заявил Мишусти, отвечая на вопросы участников просветительского марафона «Новое знание».

Премьер добавил, что такие «суперсервисы» в России уже есть, например, онлайн-услуга поступления в вуз. В 2020 году, по его словам, через этот сервис было подано более 70 тыс. заявлений.

«Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее... Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», – пояснил премьер-министр.