Орешкин прогнозирует восстановление рынка труда в России к концу года

Помощник президента России Максим Орешкин ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу текущего года, сообщает ТАСС.

«Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», – сказал Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание».

31 марта президент России Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. «Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций», – сказал Путин.

По данным Росстата, в декабре 2019 года уровень безработицы составил 4,6%.