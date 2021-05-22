Роскомнадзор потребовал разблокировать видеозапись агентства Sputnik на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью корреспондента российского СМИ «Sputnik France» с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.

«Ранее стало известно, что материал, который был размещен на официальном канале «Sputnik France» на YouTube, заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее последствиями и ограничительными мерами, введенными правительством Франции», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

В письме Роскомнадзора к компании Google сказано, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство предупредило Google, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административного штрафа до 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.