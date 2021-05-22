Стоимость красной икры достигла 10-летнего максимума

Росстат сообщал, что в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что на 30% больше, чем в апреле 2020-го, сообщает РБК. Апрельские цены на лососевую икру стали рекордными за период с 2011 года.

Красная икра в рознице непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Однако оптовые цены за год повысились еще больше – президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев оценивает их рост в 50%.