В Кремле отреагировали на новые санкции США против «Северного потока – 2»

Руководитель президентской пресс-службы прокомментировал новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2».

По словам представителя Кремля, российские власти хотели бы разобраться в действиях Вашингтона, который объявил о новых ограничительных мерах против этого проекта на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран, передаёт агентство «Интерфакс».

«Надо разобраться, – сказал пресс-секретарь российского лидера. – У коллег всё, как всегда. Говорят об одном, делают совсем другое».

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтён Москвой при выработке решения о возможном двустороннем саммите заявил: «Посмотрим, как нам лучше будет».

Напомним, накануне стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока-2». В санкционный список вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», судно-трубоукладчик «Академик Черский» и девять других судов.

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

При этом пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить строительство газопровода представляется практически невозможным.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.

По её словам, Вашингтон ранее «принял значительные меры» чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта «Северный поток – 2».

«Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры», – подчеркнула представитель Белого дома.