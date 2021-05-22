В России введут специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться на территории нашей страны, но вынуждены находиться здесь на территории страны в результате сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

В пресс-центре МВД РФ рассказали ТАСС, введение в российское законодательство специального правоохранительного режима – «Контролируемое пребывание» станет одной из эффективных мер профилактического характера, которые направлены на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

При этом в МВД пояснили, что новый правовой режим станут применять к иностранцам, в отношении которых было приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из нашей страны в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

Кроме того, рассматривается вопрос об установлении такого режима в отношении иностранных граждан, которые страдают социально-опасными инфекционными заболеваниями, в частности, им выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции. В отношении таких контролируемых иностранцев законодательно может быть введён ряд ограничений.

В настоящее время рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

