Я бы к роботам пошел. Где меня научат?

Роботизация и искусственный интеллект стремительно меняют рынок труда. Столь же кардинально меняются ожидания компаний от сотрудников — все больше работодателей требуют знаний в сфере IT-технологий. Быть готовым к такому отбору, найти свое место в огромном мире профессий сложно, поэтому перед современными детьми вопросы «Кем быть?» и «Как стать?» встают особенно остро.

Осенью в российских образовательных учреждениях стартует международный проект по внедрению цифровых технологий «Нейрончик». Реализацией проекта занимается российская компания «Брейн Девелопмент», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы.

Российская компания «Брейн Девелопмент» (в переводе на русский — «развитие мозга») основана в 2012 году. Она занимается разработкой и производством учебных комплексов на базе цифровых технологий — в том числе робототехнических образовательных конструкторов и STEM-комплексов нового поколения, — которыми оснащает образовательные учреждения основного и дополнительного образования. Кроме того, компания готовит учебные программы, которые позволяют детям изучать высокие технологии и создавать свои проекты.

Деятельность «Брейн Девелопмент» распространяется на государственные и частные образовательные учреждения не только России, но также Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Сингапура, ОАЭ и Беларуси. Компания является основателем и управляющей компанией Международной сети Центров цифровых компетенций для детей и молодежи «РОБОТРЕК». Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерства промышленности и торговли РФ, Агенства стратегических инициатив, а также сотрудничает с ведущими IT-компаниями, техническими и педагогическими вузами.

Весной 2021 года «Брейн Девелопмент» занялась реализацией международного проекта «Нейрончик». Инициаторами проекта стали отраслевой союз «НейроНет» НТИ, Ассоциация «Нейрообразование» при поддержке «Методсовета по технологии». Эта образовательная программа не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Она позволяет детям в игровой форме знакомиться с возможностями человека и его способностью управлять объектами на примере управления роботами. С помощью современных игротехник дети с 5 лет начинают знакомиться с инновационными технологиями и окружающим миром.

«Цифровое общество, цифровая культура и цифровые технологии — это базовые понятия современного общества, — говорит генеральный директор «Брейн Девелопмент» Надежда Бабенкова. — А значит, возникает потребность в воспитании поколения, понимающего важность новых технологий и необходимость их изучения».

Про мозг и робототехнику — с раннего детства

Проект «Нейрончик» направлен на обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста основам робототехники и программирования. Одной из его задач является ранняя профориентация. Помимо этого, он в целом формирует навыки цифровой культуры у детей в возрасте от 5 лет.

В проекте уже участвуют образовательные учреждения нескольких регионов, среди которых Якутия, Татарстан, Московская, Свердловская, Томская и Калининградская области. Подключаются и образовательные учреждения из Казахстана и Узбекистана, что делает проект международным. В планах — участие КНР, Израиля и Турции.

«Основная идея проекта — знакомство каждого ребенка с миром цифровых технологий, — говорит Бабенкова. — Почему бы не попробовать уже в маленьком возрасте показать и рассказать детям в простой игровой форме о мозге, его возможностях, памяти, мышлении, используя проверенные, простейшие и безопасные интерфейсы в интеграции с робототехникой?»

Апробация методик по робототехнике велась в течение последних трех лет в более чем 600 дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах России, Казахстана и Узбекистана. Что касается методики по нейротехнологиям, то последние два года в качестве эксперимента она была введена в отдельные садики и школы в нескольких регионах, среди которых Великий Новгород, Сатка (Челябинская область), Санкт-Петербург, Екатеринбург.

«Дети с удовольствием разрабатывали робототехнические проекты и управляли роботами: запускали моторы или датчики с альфы ритма головного мозга», — рассказывают в компании.

К каждому возрасту — свой подход

Методики и обучение педагогов Ассоциация «Нейрообразование» предоставляет бесплатно, а учебное оборудование российского производства образовательные учреждения закупают на свои бюджеты. Курс содержит занятия, которые сгруппированы по тематикам и позволяют маленькому ребенку осознать возможности использования нейротехнологий в разных сферах жизни: в управлении транспортом, в спорте, медицине и т.д. Тренируя внимание, память и развивая мышление, дети учатся основам нейропилотирования.

Для обучения цифровым технологиям и формирования цифровой культуры компанией «Брейн Девелопмент» разработаны образовательные комплексы по робототехнике и нейротехнологиям. Помимо оборудования, они включают видеоматериалы по тематике занятий, демонстрационные ролики с работой проектов, пояснительные записки к программе обучения, электронное пособие к каждому занятию по сборке проектов для обучающихся и материалами для педагога с примерами программ, а также конспекты к каждому занятию.

Конечно, в силу возраста дети по-разному усваивают информацию, поэтому важно распределять правильно уровень нагрузки между школьниками и воспитанниками детсада.

«Что касается уровня нагрузки для детей разных возрастов, то учебно-методический комплекс предполагает очень гибкий и мобильный вариант распределения модулей, входящих в образовательные комплексы проекта, — поясняет Бабенкова. — Для каждого возраста разработаны специальные образовательные курсы с учетом возрастных особенностей — они содержат подробные поурочное планирование, планы-конспекты, практикумы, примеры программ и многое другое».

В частности, для дошкольников занятия планируется проводить по трем модулям. Первый предполагает обучение робототехнике и формирование алгоритмической логики у ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Второй — обучение нейропланированию, в рамках которого дети познакомятся со строением мозга и получат знания, которые в будущем будут востребованы и актуальны во многих сферах деятельности. Третий модуль рассчитан на детей в возрасте 6—7 лет — на этом этапе дети изучают основы программирования: с помощью компьютера, подключенного к Интернету, знакомятся с простейшей звукозаписью, фотосъемкой и разработкой авторских мультфильмов и игр.

Младшие школьники (8—9 лет) будут обучаться основам мехатроники и когнитивным наукам.

Проводить ли занятия для всего класса, или ограничиться группой детей, склонных к программированию, будет решать уже сам воспитатель или учитель. Организаторам проекта хочется верить, что обучение робототехнике станет неотъемлемой частью образования и войдет обязательным модулем не только в урок технологии, но и в ряд предметов, обязательных к изучению. Нейротехнологии, считают они, можно с успехом применять на любом уроке, где есть возможность потренировать логику, память, внимание, изучить самого себя и потом с успехом поуправлять роботом или нейроустановкой.

За руку с роботом — в востребованную профессию

Сегодня остро ощущается, что дети с каждым новым поколением разбираются в технологиях все быстрее и лучше.

«Сфера образования — одна из наиболее пластичных и постоянно развивающихся сфер жизни. Мир меняется и меняются условия взаимодействия между людьми, — отмечает учитель начальных классов, председатель Молодежного совета Московской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Анна Простова. — Дети погружены в цифровые технологии буквально с пелёнок — мы сами выбираем для них интерактивные игры, игрушки, которые умеют «говорить», «отвечать», «учить», мы пользуемся голосовыми помощниками. Поэтому важно научить детей грамотно использовать все это».

«Насколько понимаю, цель проекта не столько в том, чтобы усвоить знания как таковые, сколько продемонстрировать возможности, которые эти технологии могут предоставить, и дать попробовать свои силы во взаимодействии с ними — говорит обладатель звания «воспитатель года России 2019», монтессори-педагог Евгений Пепеляев. — Чем больше возможностей мы предоставляем детям, тем лучше. Главное, пожалуй, показать, что технологии — это инструмент, который может помочь в достижении каких-либо своих целей».

Надо сказать, что мнения исследователей по поводу столь раннего использования цифровых технологий разделились. Одни видят в них преимущественно достоинства, другие считают, что цифровизация принесет больше вреда, чем пользы. Многие эксперты отмечают, что необходимо тщательно изучить возможные угрозы перед внедрением цифровых технологий в практику начальной школы, поскольку новшества могут отразиться на формировании у детей необходимых учебных навыков.

«Так или иначе, мы живем в мире цифровых технологий. Умение с ними грамотно взаимодействовать пойдет на пользу. Я склоняюсь больше к позитивному влиянию, но при осознанном использовании», — добавляет Пепеляев.

Стоит учитывать также и то, что, дети непроизвольно уже погружены в цифровую среду, и оградить их от этого практически невозможно, напоминает Анна Простова. Следовательно, детей необходимо обучать компьютерной грамотности.

«В начальных классах мы задаём темп образованию. Учить тому, как грамотно пользоваться цифровыми средствами, показывать технические возможности оборудования и разнообразных девайсов нужно именно в раннем школьном возрасте, — убеждена она. — Если техническое обеспечение школы позволяет стать участником проекта «Нейрончик», то учебно-воспитательный процесс станет для детей только интереснее.»

Обучение робототехнике и нейротехнологиям — это хорошие перспективы в будущем. IT-специалисты сегодня — одна из наиболее востребованных профессий. Наличие у кандидата компьютерной грамотности многие работодатели ставят на первое место даже в том случае, если он решает другие профессиональные задачи.

Классическими же профессиями в IT-сфере являются программирование, сетевое и системное администрирование. Цифровые технологии сегодня активно внедряются и в творческие профессии: 3D-моделирование, web-дизайн, разработка компьютерных игр, системная архитектура — все сложно перечислить. Растет потребность и в специалистах по информационной безопасности — достаточно сказать, что конце прошлого года Минтруд сообщил о нехватке более 18 тысяч профессионалов в этой области.

Практически все вузы России готовят таких специалистов. Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям увеличится более чем вдвое, что позволит большему числу молодых людей получить востребованную специальность.

Поэтому если ваш ребенок проявляет особый интерес к технике — не спешите его отговаривать от общения с роботами, а лучше запишите в соответствующий кружок или класс. Пусть его научат.