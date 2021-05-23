«Фортуна» приступила к укладке труб «Северного потока – 2»

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» производит работы по укладке «Северного потока – 2» в германских водах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство DPA.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями», – заявил представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге, разрешило продолжение работ. Речь идет о прокладке труб на отрезке в 2 км в германских территориальных водах.

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в связи с «интересами национальной безопасности».

20 мая пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» представляется практически невозможным.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода. По ее словам, Вашингтон ранее «принял значительные меры» чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта «Северный поток – 2». «Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающую под действие санкций деятельность. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимаем существенные меры», – сказала Псаки.