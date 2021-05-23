Германия и Франция потребовали от Белоруссии объяснить задержание иностранного самолета

Министерство иностранных дел ФРГ потребовало от Белорусиии объяснить задержание самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержание летевшего на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

«Нам необходимо немедленное объяснение властей Белоруссии о перенаправлении рейса Ryan Air внутри ЕС в Минск и предполагаемом задержании журналиста», – написал в твиттере статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также осудил захват самолета белорусскими властями и потребовал освобождениях всех пассажиров. «Угон белорусскими властями Ryanair неприемлем. Необходим твердая и единая реакция европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая всех оппонентов из Беларуси, необходимо разрешить незамедлительно покинуть аэропорт», – написал глава внешнеполитического ведомства Франции в твиттере.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Беларуссия, последние новости

Блокада Беларуси и санкции против Белоруссии: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Воздушная изоляция, как санкции Евросоюза против Белоруссии