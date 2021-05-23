Гинцбург оценил последствия постковидного синдрома у привитых от COVID-19

Александр Гинцбург – директор Центра им. Гамалеи – оценил последствия постковидного синдрома у привитых от COVID-19.

По словам специалиста, граждане, которые сделали прививку от коронавируса, но всё-таки заболели им, будут иметь минимальные последствия для своего здоровья в дальнейшем, передаёт ТАСС.

«В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит лишь на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – подчеркнул специалист.

При этом Гинцбург отметил, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами российской вакцины «Спутник V» единичны. В основном они фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда ещё не полностью не сформировался иммунный ответ.

