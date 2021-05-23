Глава Минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Бен Уоллес – министр обороны Великобритании – назвал Россию угрозой номер.

Как пояснил он в интервью изданию Telegraph, самым опасным военным противником Россию делает повышенной активности её кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства.

«Нас регулярно посещают любопытные корабли из РФ, – подчеркнул глава британского Минобороны. – Это минимум несколько военных российских кораблей».

При этом он отметил, что Великобритания пыталась проводить политику деэскалацию и применять «другие методы». Но этого якобы не позволяют сделать действия нашей страны.

«Пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся», – сказал Уоллес.

Кроме того, британский военный министр рассказал, что в конце 2020 года в Ирландском море была обнаружена российская подлодка.

«Хочу сказать, заметил, что мы не фиксировали там их присутствия уже очень, очень давно», – резюмировал Уоллес.

