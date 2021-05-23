В России число заболевших коронавирусом превысило 5 млн человек

За последние сутки в России выявили ещё 8 951 новых заболевших коронавирусом.

Всего к утру воскресенья, 23 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 5 001 505. За всё время пандемии жертвами коронавируса стали 118 482 россиян, из них 357 за последние сутки. Вылечились 4 617 762 человек (+7 297).

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за последние сутки выявили 2 924 инфицированных ковидом. На втором месте Санкт-Петербург (+842). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+769). Далее следуют Ростовская область (+195) и Нижегородская область (+145)

Напомним, накануне было выявлено 8 709 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Александр Гинцбург – директор Центра им. Гамалеи – оценил последствия постковидного синдрома у привитых от COVID-19. По словам специалиста, граждане, которые сделали прививку от коронавируса, но всё-таки заболели им, будут иметь минимальные последствия для своего здоровья в дальнейшем.

«В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит лишь на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – подчеркнул специалист.

При этом Гинцбург отметил, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами российской вакцины «Спутник V» единичны.

