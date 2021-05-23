Министр обороны Великобритании считает Россию главной угрозой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph заявил, что Россия является для Соединенного Королевства «угрозой номер один», сообщает Deutsche Welle. По его словам, российские подводные лодки постоянно находятся около всего побережья Великобритании, а российские военные корабли «регулярно посещают» британские воды.

Уоллес заявляет, в 2020 году около побережья Великобритании были замечены 26 российских военных кораблей и одна подводная лодка. А с 2013 года Великобритания насчитала, более 150 случаев появления около ее берегов сил российского ВМФ. Ранее, по словам министра обороны, российские корабли заходили в Ла-Манш или Северное море, но в конце 2020 года впервые российская субмарина была замечена в Ирландском море.