Прогноз погоды на неделю: погода снова удивит

Всех, кто следит за показателями термометров ожидает новое потрясение в виде очередных климатических кульбитов: к сожалению, синоптики продолжают наблюдать странные погодные метаморфозы.

Прошлый год узаконил новый тренд на нестабильную климатическую обстановку, что в полной мере продемонстрировала непонятная зима с сильными перепадами температур. За ней последовала столь же непредсказуемая весна, со снегом, дождями и ливнями, а после неожиданно нагрянул аномальны летний зной – во многих регионах России были побиты температурные рекорды.

Но на этом сюрпризы не закончится. По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни погода снова удивит россиян, при этом климатические сюрпризы начнутся уже завтра. Впрочем, так ли всё жутко или прогноз окажется более-менее сносным? Узнаем в нашем материале.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Неожиданная жара, которая ещё недавно наблюдалась в Москве, «искупала» местных жителей и гостей столицы в летнем солнце, напомнив им о том, что такое настоящий ласковый май. После такой щедрости любое понижение температурного фона воспринимается как похолодание и, как предупреждают метеорологи, погода в очередной раз всех удивит.

При этом сегодня погода в столице полностью соответствовала климатической норме – на градусниках было плюс 20-23. А вот уже в понедельник станет более облачно, возможны кратковременные осадки, температурные показатели умеренно понизятся до плюс 16-18, с наступлением ночи столбики термометров опустятся до плюс 10, днём возможно повышение на 1-2 градуса.

В целом, погоду можно будет назвать стабильной, но чередование солнца с дождём может здорово испортить настроение тем, кто любит более спокойную и однозначную погоду. Несмотря на небольшие колебания, солнце в регионе продолжит светить ярко и почти ежедневно, а кратковременные осадки не сделают обстановку ощутимо прохладной. В целом, как отмечают синоптики, погодный режим ближайших дней полностью будет соответствовать средним погодным значениям.

Прогноз погоды на 7 дней в регионах Центрального федерального округа

Лето стремительно пришло в Центральный регион нашей страны и также стремительно покинет его до конца мая. Дело в том, что в центр Русской равнины направляется дождливый циклон, который затянет небо тучами и развернет пелену осадков почти на всю неделю.

В Тверской области похолодает сразу на 7-10 градусов. Ярославскую область в период с 26 мая по 1 июня накроет плотная пелена грозовых туч. Предположительно дожди не отступят до воскресенья, а температура едва ли преодолеет значение в плюс 15-17 градусов.

Чуть теплее, но также пасмурно будет в Белгородской области. При этом местные жители увидят здесь больше ясных дней, но всё же осадки настойчиво забарабанят с понедельника по пятницу. Лето напомнит о себе в среду 26 мая, когда воздух прогреется до плюс 23-25, хотя довольно скоро тепло начнет покидать ЦФО.

Погода в Поволжье. Прогноз синоптиков на неделю

Буквально на днях жители Поволжья не могли нарадоваться раннему лету, но новый прогноз рушит мечты о долгосрочном тепле и предупреждает об очередной порции ненастья с сильными дождями.

24 мая, по прогнозу синоптиков, в Татарстане начнутся проливные дожди. Ситуация немного стабилизируется ко вторнику и на горизонте снова появится солнце. Для Казани это не принесёт ожидаемого погодного баланса и к 28 числу столбики термометров обманчиво подпрыгнут до плюс 30, но ненадолго.

Последние майские дни быстро напомнят об уходящей весне и охладят обстановку до плюс 19-20. Температурные перепады сохранятся и в первые дни лета, метеорологи предупреждают, что прохлада сохранится на западе и в центре Поволжья.

Прогноз погоды на неделю в регионах Урала

Конец мая в Пермском крае и Свердловской области ознаменуется раскатами грома и о резком приходе лета пока придётся забыть.

После почти 30-ти градусного зноя, по всему Уралу столбики термометров рухнут сразу на 10-12 градусов, а это в очередной раз нарушит и без того шаткое климатическое равновесие.

Ближе к 26 мая, после череды дождей и гроз, обстановка в Прикамье слегка прояснится. Погода ненадолго сохранит ясный нрав, после обрушив на регион новую порцию сухих гроз и ливней. Новые климатические потрясения ожидаются 28 и 29 мая, на этом фоне термометры не поднимутся выше плюс 19-22 градусов.

В Свердловской области будет так же дождливо и ветрено, в период с понедельника по среду регион немного согреется под влиянием тёплого атмосферного фронта, но лето быстро сдаст свои права уже во вторник. Воздух остынет до плюс 20, а жара ещё не скоро сюда вернется.

Как предупреждают синоптики, после таких скачков первые дни лета вряд ли прогреются до стандартных июньских значений. Впрочем, всё может измениться уже в ближайшие дни и нам остаётся верить, что эти изменения будут по-настоящему летними.

Прогноз погоды на июнь

Температурные качели и климатическая чехарда – синоптики о погоде в июне