Самолет Ryanair вылетел из Минска без шести пассажиров

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу Ryanair угрожали применением оружия. «По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси – диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь», – заявил Латушко.

Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.