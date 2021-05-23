США не видят готовности Ирана вернуться к ядерной сделке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон на переговорах с Ираном в Вене пока не увидел готовности Тегерана вернуться к соблюдению условий «ядерной сделки», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

«Опосредованные переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения. Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему. Чего мы еще не видели – так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос», – сказал Блинкен в интервью ABC.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

В мае 2018 года США объявили о выходе из «ядерной сделки» и введении санкций против Ирана.